Масштабний обмін полонених: ГУР Міноборони показали, як зустрічали звільнених захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Вчора, 29 червня, у результаті масштабного обміну 144 наших героїв повернулися додому. У Головному управлінні розвідки показали, як зустрічали звільнених захисників України, передає УНН.
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"Відбувся наймасштабніший обмін з початку війни. 144 захисники України змогли повернутися додому", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Як повідомили у Головному управлінні розвідки, одразу після звільнення воїни отримали медичну допомогу та належний догляд.
Серед 144 звільнених – 95 оборонців Азовсталі, з-поміж яких є 43 військовослужбовці полку Азов.
З полону звільнено:
· 59 бійців Національної гвардії;
· 30 – Військово-морських сил;
· 28 – Збройних сил України;
· 17 – Державної прикордонної служби України;
· 9 – Територіальної оборони;
· 1 – Національної поліції України.
З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19 років.
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