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Масштабний обмін полонених: ГУР Міноборони показали, як зустрічали звільнених захисників України

Масштабний обмін полонених: ГУР Міноборони показали, як зустрічали звільнених захисників України

Київ • УНН

 • 285118 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Вчора, 29 червня, у результаті масштабного обміну 144 наших героїв повернулися додому. У Головному управлінні розвідки показали, як зустрічали звільнених захисників України, передає УНН.

Цитата

"Відбувся наймасштабніший обмін з початку війни. 144 захисники України змогли повернутися додому", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Більшість звільнених українців мають важкі ушкодження: вогнепальні та осколкові поранення, вибухові травми, опіки, переломи, ампутації кінцівок. Як повідомили у Головному управлінні розвідки, одразу після звільнення воїни отримали медичну допомогу та належний догляд.

Серед 144 звільнених – 95 оборонців Азовсталі, з-поміж яких є 43 військовослужбовці полку Азов.

З полону звільнено:

· 59 бійців Національної гвардії;

· 30 – Військово-морських сил;

· 28 – Збройних сил України;

· 17 – Державної прикордонної служби України;

· 9 – Територіальної оборони;

· 1 – Національної поліції України. 

З них 23 офіцери та 69 військовослужбовців сержантського та старшинського складу. Найстаршому зі звільнених виповнилось 65 років, а наймолодшому – 19 років.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зробимо все, щоб повернути додому з полону кожного українця - Зеленський

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