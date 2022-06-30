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Масштабный обмен пленных: ГУР Минобороны показали, как встречали освобожденных защитников Украины

Киев • УНН

 • 285118 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Вчера, 29 июня, в результате масштабного обмена 144 наших героев вернулись домой. В Главном управлении разведки показали, как встречали освобожденных защитников Украины, передает УНН.

Цитата

"Произошел самый масштабный обмен с начала войны. 144 защитника Украины смогли вернуться домой", - говорится в сообщении.

Детали

Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Как сообщили в Главном управлении разведки, сразу после освобождения воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход.

Среди 144 освобожденных – 95 защитников Азовстали, среди которых есть 43 военнослужащих полка Азов.

Из плена освобождено:

· 59 бойцов Национальной гвардии;

· 30 – Военно-морских сил;

· 28 – Вооруженных сил Украины;

· 17 – Государственной пограничной службы Украины;

· 9 – Территориальной обороны;

· 1 – Национальной полиции Украины. 

Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19 лет.

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