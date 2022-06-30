Масштабный обмен пленных: ГУР Минобороны показали, как встречали освобожденных защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Вчера, 29 июня, в результате масштабного обмена 144 наших героев вернулись домой. В Главном управлении разведки показали, как встречали освобожденных защитников Украины, передает УНН.
Цитата
"Произошел самый масштабный обмен с начала войны. 144 защитника Украины смогли вернуться домой", - говорится в сообщении.
Детали
Большинство освобожденных украинцев имеют тяжелые повреждения: огнестрельные и осколочные ранения, взрывные травмы, ожоги, переломы, ампутации конечностей. Как сообщили в Главном управлении разведки, сразу после освобождения воины получили медицинскую помощь и надлежащий уход.
Среди 144 освобожденных – 95 защитников Азовстали, среди которых есть 43 военнослужащих полка Азов.
Из плена освобождено:
· 59 бойцов Национальной гвардии;
· 30 – Военно-морских сил;
· 28 – Вооруженных сил Украины;
· 17 – Государственной пограничной службы Украины;
· 9 – Территориальной обороны;
· 1 – Национальной полиции Украины.
Из них 23 офицера и 69 военнослужащих сержантского и старшинского состава. Самому старшему из освобожденных исполнилось 65 лет, а самому младшему – 19 лет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделаем все, чтобы вернуть домой из плена каждого украинца – Зеленский