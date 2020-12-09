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Масові вбивства активістів на Майдані: суд оголосив перерву до 16 грудня

Масові вбивства активістів на Майдані: суд оголосив перерву до 16 грудня

Київ • УНН

 • 10073 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву до 16 грудня в розгляді кримінального провадження щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року стосовно двох обвинувачених ексберкутівців - Сергія Тамтури та Олександра Маринченка, передає кореспондент УНН.

"Суд оголошує перерву до 11:00 16 грудня 2020 року", - сказав суддя.

Так, під час сьогоднішнього засідання був допитаний свідок захисту Віталій Косенький, 1977 року народження, який повідомив, що був командиром 3-го взводу 4-ї роти київського полку "Беркуту".

Нагадаємо, суд в межах справи щодо масових вбивств активістів Майдану 20 лютого 2014 року виділив матеріали щодо трьох колишніх бійців підрозділу “Беркут” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського до розгляду в окремому провадженні.

Як повідомлялося, Святошинський районний суд міста Києва оголосив у міжнародний розшук підозрюваних у масових вбивствах активістів на Майдані у 2014 році, колишніх бійців підрозділу “Беркут” Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янишевського.

Нагадаємо, 14 січня Святошинський районний суд міста Києва провів перше після обміну утримуваних осіб судове засідання з розгляду кримінального провадження стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року.

Також повідомлялося, що 29 грудня, перед Новим роком, відбулося звільнення утримуваних осіб з ОРДЛО.

На підконтрольну Україні територію повернулось 76 утримуваних осіб. На обмін були заявлені і ексберкутівці. Суд відпустив їх з-під варти перед обміном.

Учасник переговорів у ТКГ від України Валерія Лутковська заявила, що видача ексберкутівців була умовою Москви.

П’ятьох колишніх беркутівців — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.

Українські Національні Новини

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