Массовые убийства активистов на Майдане: суд объявил перерыв до 16 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв до 16 декабря в рассмотрении уголовного производства в отношении массовых убийств активистов Майдана 20 февраля 2014 года в отношении двух обвиняемых экс-беркутовцев - Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, передает корреспондент УНН.
"Суд объявляет перерыв до 11:00 16 декабря 2020 года", - сказал судья.
Так, во время сегодняшнего заседания был допрошен свидетель защиты Виталий Косенький, 1977 года рождения, который сообщил, что был командиром 3-го взвода 4-й роты киевского полка "Беркута".
Напомним, суд в рамках дела о массовых убийствах активистов Майдана 20 февраля 2014 года выделил материалы по трем бывшим бойцам подразделения "Беркут" Павлу Аброськину, Сергею Зинченко и Олеге Янишевском к рассмотрению в отдельном производстве.
Как сообщалось, Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.
Напомним, 14 января Святошинский районный суд города Киева провел первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.
Также сообщалось, что 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц из ОРДЛО.
На подконтрольную Украине территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом.
Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.
Пять бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Маринченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, которые 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.