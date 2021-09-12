Масове отруєння школярів у Хмельницькому: 14 дітей досі перебувають у лікарні

Деталі

Станом на ранок 12 вересня залишаються у інфекційній лікарні Хмельницького з попереднім діагнозом ротавірусна інфекція 15 осіб, з них 14 дітей (стан середнього ступеня тяжкості, загрози життю немає), які були госпіталізовані 9-10 вересня. Ще 78 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (стан легкого ступеня тяжкості).

За повідомленням ДСНС, проводиться комплекс протиепідемічних заходів.

Нагадаємо

8 вересня з’явилося повідомлення, що четверо учнів однієї зі шкіл Хмельницького були госпіталізовані з попереднім діагнозом отруєння. Вже 10 вересня кількість постраждалих зросла до 92 осіб, більшість з яких діти.