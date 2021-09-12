Массовое отравление школьников в Хмельницком: 14 детей до сих пор находятся в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. В инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция до сих пор находится 15 человек, из них 14 детей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Детали
По состоянию на утро 12 сентября остаются в инфекционной больнице Хмельницкого с предварительным диагнозом ротавирусная инфекция 15 человек, из них 14 детей (состояние средней степени тяжести, угрозы жизни нет), которые были госпитализированы 9-10 сентября. Еще 78 человек находятся на амбулаторном лечении (состояние легкой степени тяжести).
По сообщению ГСЧС, проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
Напомним
8 сентября появилось сообщение, что четверо учеников одной из школ Хмельницкого были госпитализированы с предварительным диагнозом отравление. Уже 10 сентября количество пострадавших возросло до 92 человек, большинство из которых дети.