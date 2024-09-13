Масове браконьєрство та спустошення природи: які проблеми нацпарку "Тузлівські лимани" ігнорує міністерство екології
Київ • УНН
Національний парк "Тузлівські лимани" стикається з серйозними проблемами, які ігнорує Міністерство екології. Браконьєрство, проблеми з водозабезпеченням та конфлікти з місцевими жителями загрожують унікальній екосистемі парку.
Національний парк "Тузлівські лимани", що на Одещині, відомий своїми унікальними екосистемами і біорізноманіттям, стикається з низкою серйозних проблем, які залишаються без належної уваги з боку Міністерства екології. Незважаючи на численні звернення місцевих громад, влади і активістів, проблеми парку продовжують ігноруватися, що ставить під загрозу збереження цього природного скарбу України, повідомляє УНН.
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Основні проблеми парку "Тузлівські лимани":
1. Браконьєрство і незаконний вилов риби: Відсутність належного контролю з боку керівництва нацпарку сприяє зростанню браконьєрства на території парку. Незаконний вилов риби і полювання створюють значний тиск на популяції рідкісних і зникаючих видів. Поліція ледь не щомісяця виявляє браконьєрів у нацпарку, проте системно проблема не вирішується - керівництво виправдовує це попитом.
2. Проблеми з водозабезпеченням: сусідні громади стверджують, що адміністрація нацпарку ігнорує проблему регульованого водообміну лиманів з Чорним морем, через що заповідні лимани на межі висихання.
3. Марнотратство та роздутий штат: річний бюджет нацпарку сягає 6 млн грн, з яких майже всі гроші, а саме 97% витрачається на заробітну плату 45 співробітникам. При цьому такий роздутий штат не може впоратися зі своїми головними функціями - охоронною ввіреної природи, про що свідчать масові факти браконьєрства.
4. Сутички з місцевими жителями через землі, які не визначені у натурі, а відтак призводять до конфліктів з "сусідами" парку. Люди скаржаться на те, що керівництво нацпарку практикує самозахоплення територій і забороняє місцевим обробляти свої ділянки.
5. "Вічне" тимчасове керівництво: майже 10 років міністерство екології ніяк не може провести конкурс на посаду керівника нацпарку, тож дві людини фактично змінюють один одного на посаді і керують парком в статусі тимчасово виконуючих обовʼязків.
Додамо, що на днях Південний офіс Держаудитслужби завершив ревізію фінансово-господарської діяльності НПП "Тузловські лимани". Акт направлено керівництву.
Тим часом місцеві жителі та органи влади закликають Міністерство екології до рішучих дій для збереження "Тузлівських лиманів". Вони вимагають посилити контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, зберегти екосистему та призначити професійних керівників. Відсутність реакції з боку міністерства загрожує перетворити "Тузлівські лимани" з унікального природного заповідника на чергову зону екологічного лиха.
У поліції підтвердили масове браконьєрство в нацпарку Тузлівські лимани - керівництво виправдовує це попитом 12.09.24, 14:26 • 11165 переглядiв