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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Массовое браконьерство и опустошение природы: какие проблемы нацпарка «Тузловские лиманы» игнорирует министерство экологии

Массовое браконьерство и опустошение природы: какие проблемы нацпарка «Тузловские лиманы» игнорирует министерство экологии

Киев  •  УНН

13 сентября 2024, 09:29  •  5537 просмотра

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Национальный парк "Тузловские лиманы" сталкивается с серьезными проблемами, которые игнорирует Министерство экологии. Браконьерство, проблемы с водообеспечением и конфликты с местными жителями угрожают уникальной экосистеме парка.

Национальный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, известный своими уникальными экосистемами и биоразнообразием, сталкивается с рядом серьезных проблем, которые остаются без должного внимания со стороны Министерства экологии. Несмотря на многочисленные обращения местных общин, власти и активистов, проблемы парка продолжают игнорироваться, что ставит под угрозу сохранение этого природного сокровища Украины, сообщает УНН.

Детали

Основные проблемы парка "Тузловские лиманы":

1. Браконьерство и незаконный вылов рыбы: Отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства нацпарка способствует росту браконьерства на территории парка. Незаконный вылов рыбы и охота создают значительное давление на популяции редких и исчезающих видов. Полиция чуть ли не ежемесячно выявляет браконьеров в нацпарке, однако системно проблема не решается - руководство оправдывает это спросом.

2. Проблемы с водообеспечением: соседние общины утверждают, что администрация нацпарка игнорирует проблему регулируемого водообмена лиманов с Черным морем, из-за чего заповедные лиманы на грани высыхания.

3. Расточительство и раздутый штат: годовой бюджет нацпарка достигает 6 млн грн, из которых почти все деньги, а именно 97% тратится на заработную плату 45 сотрудникам. При этом такой раздутый штат не может справиться со своими главными функциями - охранной вверенной природы, о чем свидетельствуют массовые факты браконьерства.

4. Стычки с местными жителями из-за земель, которые не определены в натуре, а затем приводят к конфликтам с "соседями" парка. Люди жалуются на то, что руководство нацпарка практикует самозахват территорий и запрещает местным обрабатывать свои участки.

5. "Вечное" временное руководство: почти 10 лет министерство экологии никак не может провести конкурс на должность руководителя нацпарка, поэтому два человека фактически сменяют друг друга на должности и руководят парком в статусе временно исполняющих обязанности.

Добавим, что на днях Южный офис Госаудитслужбы завершил ревизию финансово-хозяйственной деятельности НПП "Тузловские лиманы". Акт направлен руководству.

Тем временем местные жители и органы власти призывают Министерство экологии к решительным действиям для сохранения "Тузловские лиманы". Они требуют усилить контроль за соблюдением природоохранного законодательства, сохранить экосистему и назначить профессиональных руководителей. Отсутствие реакции со стороны министерства грозит превратить "Тузловские лиманы" из уникального природного заповедника в очередную зону экологического бедствия.

У поліції підтвердили масове браконьєрство в нацпарку Тузлівські лимани - керівництво виправдовує це попитом 12 сентября 2024, 11:26 • 10379 просмотров

Лилия Подоляк

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