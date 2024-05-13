Масований удар ворога касетними боєприпасами по Сновську: кількість поранених зросла до чотирьох
Київ • УНН
Чотири цивільні особи були поранені, коли росія здійснила масований обстріл касетними боєприпасами громади Сновська в Чернігівській області України.
Кількість поранених у Сновську, який рф атакувала касетними боєприпасами, кількість поранених зросла до чотирьох. Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає УНН.
"До лікарні звернулася ще одна травмована жінка", - повідомив Чаус.
Нагадаємо
13 травня близько 11 години ворог завдав масований удар касетними боєприпасами по Сновській громаді.
Попередньо трьох мирних мешканців поранено. Пошкоджено будинки, авто, цивільну інфраструктуру.
Під масований удар ворога касетними боєприпасами потрапив Сновськ на Чернігівщині, поранено 3 людей - поліція13.05.24, 14:00 • 23471 перегляд