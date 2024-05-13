Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех
Киев • УНН
Четыре гражданских лица были ранены, когда россия осуществила массированный обстрел кассетными боеприпасами Сновской громады в Черниговской области Украины.
Количество раненых в Сновске, который рф атаковала кассетными боеприпасами, количество раненых возросло до четырех. Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает УНН.
"В больницу обратилась еще одна травмированная женщина", - сообщил Чаус.
Напомним
13 мая около 11 часов враг нанес массированный удар кассетными боеприпасами по Сновской громаде.
Предварительно трое мирных жителей ранены. Повреждены дома, авто, гражданская инфраструктура.
Под массированный удар врага кассетными боеприпасами попал Сновск в Черниговской области, ранены 3 человека - полиция13 мая 2024, 11:00 • 19571 просмотр
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