Массированный удар врага кассетными боеприпасами по Сновску: количество раненых возросло до четырех

В ЕС отреагировали на угрозы лаврова о готовности "сражаться" с Западом на поле боя

россия угрожает "драться" с Западом на поле боя за Украину. По словам представителя ЕС, это россия начала войну в Украине, а не ЕС и чтобы война закончилась, достаточно одного слова путина.