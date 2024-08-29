Маскував контрафакт під відомий бренд: у шахрайстві підозрюється мешканець Київщини
Київ • УНН
Слідчі БЕБ повідомили про підозру жителю Київської області за продаж контрафактних навушників під виглядом відомого бренду. Підозрюваний реалізовував підроблений товар через інтернет по всій Україні.
Слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру жителю Київської області. Йдеться про справу сбуту під виглядом відомого бренду контрафактної техніки.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу БЕБ.
Деталі
За даними слідства, підозрюваний, мешканець Київщини, закуповував контрафактні навушники, які надалі маскував під відомий бренд.
Підроблений товар реалізовував по всій території України через вебсайт та месенджери. Доставка товару відбувалась через кур’єрську службу
Детективи БЕБ повідомили фігуранту про підозру.
За місцем проживання фігуранта проведено обшуки та вилучено підроблену продукцію.
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Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування).
Досудове розслідування триває.
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