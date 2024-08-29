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Маскував контрафакт під відомий бренд: у шахрайстві підозрюється мешканець Київщини

Маскував контрафакт під відомий бренд: у шахрайстві підозрюється мешканець Київщини

Київ • УНН

 • 10568 перегляди

Слідчі БЕБ повідомили про підозру жителю Київської області за продаж контрафактних навушників під виглядом відомого бренду. Підозрюваний реалізовував підроблений товар через інтернет по всій Україні.

Слідчі Бюро економічної безпеки повідомили про підозру жителю Київської області. Йдеться про справу сбуту під виглядом відомого бренду контрафактної техніки.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу БЕБ.

Деталі

За даними слідства, підозрюваний, мешканець Київщини, закуповував контрафактні навушники, які надалі маскував під відомий бренд.

Підроблений товар реалізовував по всій території України через вебсайт та месенджери. Доставка товару відбувалась через кур’єрську службу

- повідомляє територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київські області.
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Детективи БЕБ повідомили фігуранту про підозру.

За місцем проживання фігуранта проведено обшуки та вилучено підроблену продукцію.

На Харківщині шахраї розсилають фейкові листи від імені голови ОВА15.08.24, 22:34 • 23639 переглядiв

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 229 Кримінального кодексу України (незаконне використання знаків для товарів та фірмового найменування).

Досудове розслідування триває. 

Нагадаємо

Двом чоловікам повідомлено про підозру у шахрайстві з земельною ділянкою у Фастівському районі. Зловмисники намагалися продати незаконно розділену ділянку за 80 тисяч доларів, їм загрожує до 12 років ув'язнення.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Кримінал та НП

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