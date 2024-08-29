Маскировал контрафакт под известный бренд: под подозрением в мошенничестве житель Киевщины
Киев • УНН
Следователи БЭБ сообщили о подозрении жителю Киевской области за продажу контрафактных наушников под видом известного бренда. Подозреваемый реализовывал поддельный товар через интернет по всей Украине.
Следователи Бюро экономической безопасности сообщили о подозрении жителю Киевской области. Речь идет о деле сбыта под видом известного бренда контрафактной техники.
Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу БЭБ.
Детали
По данным следствия, подозреваемый, житель Киевской области, закупал контрафактные наушники, которые в дальнейшем маскировал под известный бренд.
Поддельный товар реализовывал по всей территории Украины через вебсайт и мессенджеры. Доставка товара происходила через курьерскую службу
Детективы БЭБ сообщили фигуранту о подозрении.
По месту жительства фигуранта проведены обыски и изъята поддельная продукция.
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Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование знаков для товаров и фирменного наименования).
Досудебное расследование продолжается.
Напомним,
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