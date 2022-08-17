Маск спростував слова про купівлю "Манчестер Юнайтед": це був просто жарт
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Американський мільярдер Ілон Маск у вівторок написав у Twitter, що планує купити англійський футбольний клуб "Манчестер Юнайтед". Кілька годин потому він спростував свої слова, зазначивши, що це був жарт. Про це інформує УНН, посилаючись на CNN.
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"Ні, це давній жарт у Twitter. Я не купую жодних спортивних команд", - пояснив Маск після того, як кілька ЗМІ опублікували новини із заявою мільярдера.
Деталі
Відповідаючи на запитання CNN про твіт Маска, представник "Манчестер Юнайтед" зазначив, що не коментуватиме "чутки та припущення". За даними Forbes, футбольний клуб коштує 4,6 мільярда доларів і є одним із найбільших футбольних клубів у світі.
Твіт про купівлю "Манчестер Юнайтед" з'явився тоді, коли Маск намагається припинити процес купівлі соціальної платформи Twitter.
Нагадаємо
Наприкінці квітня Маск уклав угоду про купівлю Twitter Inc. за 44 мільярди доларів.
Пізніше мільярдер пригрозив відмовитися від угоди з компанією через "спротив та підрив" його права на інформацію про фейкові облікові записи на платформі, назвавши це "явним суттєвим порушенням" договору.
У липні Twitter Inc. подала до суду на Ілона Маска за порушення угоди і звернулася до суду Делавера з проханням наказати мільярдеру завершити злиття за узгодженою ціною 54,20 долара за акцію Twitter.
Судовий процес між Ілоном Маском і Twitter розпочався 19 липня.