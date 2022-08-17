Маск опроверг слова о покупке "Манчестер Юнайтед": это была просто шутка

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"Нет, это давняя шутка в Twitter. Я не покупаю никаких спортивных команд", - объяснил Маск после того, как несколько СМИ опубликовали новости с заявлением миллиардера.

Детали

Отвечая на вопрос CNN о твите Маска, представитель "Манчестер Юнайтед" отметил, что не будет комментировать "слухи и предположения". По данным Forbes, футбольный клуб стоит 4,6 миллиарда долларов и является одним из крупнейших футбольных клубов в мире.

Твит о покупке "Манчестер Юнайтед" появился тогда, когда Маск пытается прекратить процесс покупки социальной платформы Twitter.

Напомним

В конце апреля Маск заключил соглашение о покупке Twitter Inc. за 44 миллиарда долларов.

Позже миллиардер пригрозил отказаться от соглашения с компанией из-за "сопротивления и подрыва" его права на информацию о фейковых учетных записях на платформе, назвав это "явным существенным нарушением" договора.

В июле Twitter Inc. подала в суд на Илона Маска за нарушение сделки и обратилась в суд Делавера с просьбой приказать миллиардеру завершить слияние по согласованной цене 54,20 доллара за акцию Twitter.

Судебный процесс между Илоном Маском и Twitter начался 19 июля.