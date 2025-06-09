Марсіанський апарат зафіксував унікальний знімок вулкану, що прорізав хмари

Орбітальний апарат NASA "2001 Mars Odyssey" зробив рідкісний знімок вулкану Арсіа Монс на Марсі, вершина якого прорізала ранковий хмарний шар.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.

Зображення було отримано 2 травня перед світанком за допомогою камери THEMIS, що працює у видимому та інфрачервоному спектрах. Згаслий вулкан Арсіа Монс, висота якого складає приблизно 20 км, а діаметр – близько 450 км, належить до трійки гігантських вулканів у регіоні Тарсис. Для порівняння, гора Мауналуа на Землі має висоту близько 9 км і діаметр 121 км.

Камера THEMIS здатна повертати апарат на 90°, що дозволяє знімати так званий край атмосфери (limb). Це лише четвертий випадок такої зйомки з 2023 року.

Ми вибрали Арсіа Монс, сподіваючись, що побачимо, як вершина вигляне з-за ранкових хмар. І вона не розчарувала

Ми спостерігаємо справді суттєві сезонні відмінності на цих знімках горизонту. Це дає нам нові підказки щодо того, як змінюється атмосфера Марсу з часом