Марсіанський апарат зафіксував унікальний знімок вулкану, що прорізав хмари
Київ • УНН
Орбітальний апарат NASA зафіксував, як вершина згаслого вулкана Арсіа Монс прорізала ранковий хмарний шар. Висота вулкана складає приблизно 20 км, а діаметр – близько 450 км.
Орбітальний апарат NASA "2001 Mars Odyssey" зробив рідкісний знімок вулкану Арсіа Монс на Марсі, вершина якого прорізала ранковий хмарний шар.
Про це повідомляє УНН з посиланням на Gizmodo.
Деталі
Зображення було отримано 2 травня перед світанком за допомогою камери THEMIS, що працює у видимому та інфрачервоному спектрах. Згаслий вулкан Арсіа Монс, висота якого складає приблизно 20 км, а діаметр – близько 450 км, належить до трійки гігантських вулканів у регіоні Тарсис. Для порівняння, гора Мауналуа на Землі має висоту близько 9 км і діаметр 121 км.
Камера THEMIS здатна повертати апарат на 90°, що дозволяє знімати так званий край атмосфери (limb). Це лише четвертий випадок такої зйомки з 2023 року.
Ми вибрали Арсіа Монс, сподіваючись, що побачимо, як вершина вигляне з-за ранкових хмар. І вона не розчарувала
Ми спостерігаємо справді суттєві сезонні відмінності на цих знімках горизонту. Це дає нам нові підказки щодо того, як змінюється атмосфера Марсу з часом
Довідка
Апарат Odyssey є найтривалішою діючою місією на орбіті Марсу – його запуск відбувся у 2001 році. THEMIS не лише знімає поверхню Марсу, а й дозволяє виявляти підповерхневі поклади водяного льоду, а також спостерігати за супутниками Фобос і Деймос.
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