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Марсианский аппарат зафиксировал уникальный снимок вулкана, прорезавшего облака

Киев • УНН

 • 848 просмотра

Орбитальный аппарат NASA зафиксировал, как вершина потухшего вулкана Арсия Монс прорезала утренний облачный слой. Высота вулкана составляет примерно 20 км, а диаметр – около 450 км.

Марсианский аппарат зафиксировал уникальный снимок вулкана, прорезавшего облака

Орбитальный аппарат NASA "2001 Mars Odyssey" сделал редкий снимок вулкана Арсия Монс на Марсе, вершина которого прорезала утренний облачный слой.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на Gizmodo.

Детали

Изображение было получено 2 мая перед рассветом с помощью камеры THEMIS, работающей в видимом и инфракрасном спектрах. Угасший вулкан Арсия Монс, высота которого составляет примерно 20 км, а диаметр – около 450 км, относится к тройке гигантских вулканов в регионе Тарсис. Для сравнения, гора Мауна-Лоа на Земле имеет высоту около 9 км и диаметр 121 км.

Камера THEMIS способна поворачивать аппарат на 90°, что позволяет снимать так называемый край атмосферы (limb). Это лишь четвертый случай такой съемки с 2023 года.

Мы выбрали Арсия Монс, надеясь, что увидим, как вершина выглянет из-за утренних облаков. И она не разочаровала

- сказал руководитель операций камеры THEMIS Джонатан Гилл.

Мы наблюдаем действительно существенные сезонные отличия на этих снимках горизонта. Это дает нам новые подсказки относительно того, как меняется атмосфера Марса со временем

- отметил планетарный ученый NASA Майкл Д. Смит.

Справка

Аппарат Odyssey является самой продолжительной действующей миссией на орбите Марса – его запуск состоялся в 2001 году. THEMIS не только снимает поверхность Марса, но и позволяет выявлять подповерхностные залежи водяного льда, а также наблюдать за спутниками Фобос и Деймос.

Американский космический аппарат впервые за 50 лет совершил посадку на Луну23.02.24, 06:35 • 121586 просмотров

Андрей Кулик

Андрей Кулик

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