Марків сьогодні зустрінеться з Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Нацгвардієць Віталій Марків, звільнений і виправданий напередодні італійським судом, сьогодні матиме зустріч з Президентом Володимиром Зеленським. Про це стало відомо після того, як Марків прибув до України, передає кореспондент УНН.
"Зараз невелике вступне слово від Віталія, і матимемо час на два-три запитання, бо в нас ще зустріч з Президентом", - повідомили журналістам на брифінгу.
Зазначимо, раніше сьогодні літак з українським нацгвардійцем приземлився в Україні.
Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.