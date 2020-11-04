Марків сьогодні зустрінеться з Зеленським

"Зараз невелике вступне слово від Віталія, і матимемо час на два-три запитання, бо в нас ще зустріч з Президентом", - повідомили журналістам на брифінгу.

Зазначимо, раніше сьогодні літак з українським нацгвардійцем приземлився в Україні.

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.