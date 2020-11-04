Маркив сегодня встретится с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный и оправданный накануне итальянским судом, сегодня встретится с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом стало известно после того, как Маркив прибыл в Украину, передает корреспондент УНН.
"Сейчас небольшое вступительное слово от Виталия, и будет время на два-три вопроса, у нас еще встреча с Президентом", - сообщили журналистам на брифинге.
Отметим, ранее сегодня самолет с украинским нацгвардейцем приземлился в Украине.
Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
Украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу в Италии поздно вечером 3 ноября.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.