Марків продовжить службу в лавах Нацгвардії

“Перша моя задача — продовження служби в лавах Національної гвардії України”, — сказав Марків.

З його слів, сьогоднішній день для Марківа особисто став надзвичайною подією.

“Можливо це — найважливіша моя особиста перемога, яка мені випала, із підлістю пропаганди, із підлістю фальшивої інформації, яка мала мету зганьбити не тільки цілісність, гідність та честь України, але і всього українського народу. Я це усвідомлював на початку першого суду, але достатніх доказів у мене не було. Лише після мотивації всі мої сумніви справдились. Я собі дав обіцянку вистояти до кінця, не тільки заради себе, а й заради всіх тих героїв, які віддали своє життя, які борються у сьогоднішній день за незалежність та суверенність нашої країни. Ми доказали, що лише спільними зусиллями можна побороти. Справедливість є, правда існує, вона завжди перемагає”, — наголосив нацгвардієць.

Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.

Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.

Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.