Маркив продолжит службу в рядах Нацгвардии
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Нацгвардеец Виталий Маркив, освобожден и оправданный накануне итальянским судом, в Украине планирует продолжить службу. Об этом он сообщил журналистам по возвращении на Родину, передает корреспондент УНН.
“Первая моя задача — продолжение службы в рядах Национальной гвардии Украины”, — сказал Маркив.
По его словам, сегодняшний день для Маркива лично стал чрезвычайным событием.
“Возможно это — важнейшая моя личная победа, я имею, с подлостью пропаганды, с подлостью фальшивой информации, имела цель опорочить не только целостность, достоинство и честь Украины, но и всего украинского народа. Я это понимал в начале первого суда, но достаточных доказательств у меня не было. Лишь после мотивации все мои сомнения оправдались. Я себе дал обещание выстоять до конца, не только ради себя, но и ради всех тех героев, которые отдали свою жизнь, которые борются в сегодняшний день за независимость и суверенность нашей страны. Мы доказали, что только совместными усилиями можно побороть. Справедливость есть, правда существует, она всегда побеждает”, — подчеркнул нацгвардеец.
Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардеейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.
Украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу в Италии поздно вечером 3 ноября.
Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.