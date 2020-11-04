Марків повідомив, чи вимагатиме компенсації за три роки неволі
Київ • УНН
КІЇВ. 4 листопада. УНН. Люди, які старались зганьбити не тільки збройні формування України, але і притягнути до відповідальності весь український народ, мають понести відповідальність. Про це заявив журналістам нацгвардієць Віталій Марків, звільнений і виправданий напередодні італійським судом, передає кореспондент УНН.
"На даний момент ми в контакті з моїми адвокатами, ми будемо чекати остаточного висновку касації, а після того вже будемо робити якісь висновки, будуть якісь дії. Відповідальність повинні понести люди, які старались зганьбити не тільки збройні формування України, але і притягнути до відповідальності весь український народ", - сказав Віталій.
Як повідомляв УНН, міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа, повністю виправдавши його.
Український нацгвардієць Марків вийшов на волю в Італії пізно ввечері 3 листопада.
Нагадаємо, старший сержант Національної гвардії України Віталій Марків відбував покарання у в’язниці поблизу Мілана після того, як в липні минулого року суд першої інстанції засудив його до 24 років в’язниці. Він перебував під вартою з дня арешту в Болоньї з 30 червня 2017 року.