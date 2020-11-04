Маркив сообщил, будет ли требовать компенсации за три года неволи

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КИИВ. 4 ноября. УНН. Люди, которые старались опорочить не только вооруженные формирования Украины, но и привлечь к ответственности весь украинский народ, должны понести ответственность. Об этом заявил журналистам нацгвардеец Виталий Маркив, освобожденный и оправданный накануне итальянским судом, передает корреспондент УНН.

"На данный момент мы в контакте с моими адвокатами, мы будем ждать окончательного вывода кассации, а после этого уже будем делать выводы, будут какие-то действия. Ответственность должны понести люди, которые старались опорочить не только вооруженные формирования Украины, но и привлечь к ответственности весь украинский народ", - сказал Виталий.

Как сообщал УНН, миланский апелляционный суд вынес оправдательный приговор по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива, полностью оправдав его.

Украинский нацгвардеец Маркив вышел на свободу в Италии поздно вечером 3 ноября.

Напомним, старший сержант Национальной гвардии Украины Виталий Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана после того, как в июле прошлого года суд первой инстанции приговорил его к 24 годам тюрьмы. Он находился под стражей со дня ареста в Болонье с 30 июня 2017 года.

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