Маркевич розповів, як безболісно дограти сезон УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Колишній тренер збірної України Мирон Маркевич поділився думкою про те, коли потрібно відновлювати УПЛ, передає УНН з посиланням на пресслужбу Української асоціації футболу.
Він уточнив, що турнір хотілося б закінчити. Але все буде залежати від ситуації з пандемією коронавіруса в Україні. І в Європі, де вона не йде на спад, додав Маркевич.
"Було б важко проводити по два тури за тиждень. Якби в середині травня продовжити змагання, то можна безболісно дограти сезон. Але знову ж таки, тут все залежить від того, як буде проявляти себе вірус. Хочеться вірити, що в світі сучасних технологій вчені знайдуть йому протидію", - говорить Маркевич.
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Колишній тренер збірної України прокоментував також перенесення Євро-2020. Маркевич допустив, що це може зіграти на руку українським футболістам.
"Набере свої найкращі кондиції Андрій Ярмоленко, відновляться після травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можна розраховувати, що до 2021 року інші молоді футболісти доростуть до національної команди. Той же Ледньов, якщо не зменшить оберти, цілком може стати бойовою одиницею для головної команди країни. Засмучення є тільки тому, що цього літа ми взагалі не побачимо такий цікавий турнір", - сказав він.
Як повідомляв УНН, УЄФА поки не зміг визначитися з датами відновлення своїх турнірів.