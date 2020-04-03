Маркевич рассказал, как безболезненно доиграть сезон УПЛ

Он уточнил, что турнир хотелось бы закончить. Но все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в Украине. И в Европе, где она не идет на спад, добавил Маркевич.

"Было бы трудно проводить по два тура в неделю. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно безболезненно доиграть сезон. Но опять же, здесь все зависит от того, как будет проявлять себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут ему противодействие", - говорит Маркевич.

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Бывший тренер сборной Украины прокомментировал также перенос Евро-2020. Маркевич допустил, что это может сыграть на руку украинским футболистам.

"Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир", - сказал он.

Как сообщал УНН, УЕФА пока не смог определиться с датами восстановления своих турниров.