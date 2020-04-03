Маркевич рассказал, как безболезненно доиграть сезон УПЛ

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64628 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89726 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87659 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104253 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87678 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102928 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105933 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130985 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130333 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Маркевич рассказал, как безболезненно доиграть сезон УПЛ

Маркевич рассказал, как безболезненно доиграть сезон УПЛ

Киев  •  УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич поделился мнением о том, когда нужно восстанавливать УПЛ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Он уточнил, что турнир хотелось бы закончить. Но все будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в Украине. И в Европе, где она не идет на спад, добавил Маркевич.

"Было бы трудно проводить по два тура в неделю. Если бы в середине мая продолжить соревнования, то можно безболезненно доиграть сезон. Но опять же, здесь все зависит от того, как будет проявлять себя вирус. Хочется верить, что в мире современных технологий ученые найдут ему противодействие", - говорит Маркевич.

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Бывший тренер сборной Украины прокомментировал также перенос Евро-2020. Маркевич допустил, что это может сыграть на руку украинским футболистам.

"Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук. Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим такой интересный турнир", - сказал он.

Как сообщал УНН, УЕФА пока не смог определиться с датами восстановления своих турниров.

Украинские Национальные Новости

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