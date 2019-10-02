Маркарова розповіла про наступний раунд переговорів з МВФ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Урядова делегація України планує відвідати щорічне зібрання країн-учасниць Міжнародного валютного фонду, де має відбутись черговий раунд переговорів щодо нової програми підтримки. Про це в інтерв’ю “Радіо Свобода” розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає УНН.
“Найшвидше, коли нам вдавалось домовитись, від початку ініціювання програми (МВФ — ред.) до моменту отримання stаff level agreement, це було декілька місяців. І кожен раз одні й ті самі експерти писали, що місія поїхала і не домовились. Практично неможливо домовитись під час двотижневої місії. Перемовини мають свою динаміку: є ініціація, є обмін інформацією. Зараз тривають дискусії, ми обговорюємо проекти документів. Сподіваюсь, найближчим часом ми фіналізуємо ці дискусії”, — розповіла міністр.
З її слів, міністерство не коментує об’єм нової програми, поки не досягнемо домовленостей.
“Ми плануємо візит урядової делегації на річні збори Міжнародного валютного фонду, це буде всередині жовтня. Там заодно і продовжимо такі перемовини. Але, знов таки, ці перемовини тривають сьогодні, завтра. Для цього не потрібно бути фізично в одному місці”, — зазначила вона, відповідаючи на запитання щодо чергового раунду переговорів.
Зазначимо, щорічна зустріч МВФ проходитиме у місті Вашингтон з 14 по 20 жовтня поточного року.
Як повідомляв УНН, 27 вересня місія Міжнародного валютного фонду завершила візит до України.