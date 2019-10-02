Маркарова рассказала о следующем раунде переговоров с МВФ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Правительственная делегация Украины планирует посетить ежегодное собрание стран-участниц Международного валютного фонда, где должен состояться очередной раунд переговоров по новой программе поддержки. Об этом в интервью "Радио Свобода" рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает УНН.
"Скорее всего, когда нам удавалось договориться, с начала инициирования программы (МВФ - ред.) до момента получения stаff level agreement, это было несколько месяцев. И каждый раз одни и те же эксперты писали, что миссия поехала и не договорились. Практически невозможно договориться во время двухнедельной миссии. Переговоры имеют свою динамику: есть инициация, есть обмен информацией. Сейчас продолжаются дискуссии, мы обсуждаем проекты документов. Надеюсь, в ближайшее время мы финализируем эти дискуссии", - рассказала министр.
По ее словам, министерство не комментирует объем новой программы, пока не достигнем договоренностей.
"Мы планируем визит правительственной делегации на годовое собрание Международного валютного фонда, это будет в середине октября. Там заодно и продолжим такие переговоры. Но, опять же, эти переговоры продолжаются неделю. Для этого не нужно быть физически в одном месте", - отметила она, отвечая на вопрос о очередного раунда переговоров.
Отметим, ежегодная встреча МВФ будет проходить в Вашингтоне с 14 по 20 октября текущего года.
Как сообщал УНН, 27 сентября миссия Международного валютного фонда завершила визит в Украину.