Марчук влаштував лікнеп щодо особливостей процесу обміну заручниками

"Невеликий лікбез про те, що таке Нормандський формат і Мінський процес зроблю трохи пізніше. Тепер мій коментар уже не може зашкодити переговорному процесу. Але бачу, що вже зараз вкрай необхідно дещо декому пояснити. Але не росіянам, а нашим", - написав Марчук.

Він нагадав, що принцип обміну заручниками "всіх на всіх" Україна підтримує.

"Але що виходить: обмінялися списками. Ми передали "туди" по відповідній процедурі з участю ОБСЄ і Міжнародного Червоного Хреста (МЧХ) детальний список на 107 осіб, про яких ми точно знаємо, що вони живі і навіть знаємо, де вони там знаходяться. Але нам через якийсь час з того боку відповідають, що "вони" встановили тільки 27 осіб. А про інших наших 80 осіб вони нічого не знають і вони їх не знайшли. Один раз до таких незнайдених навіть попали двое наших військових, яких офіційно відвідав представник ОБСЄ пан Т. Фріш. На мій погляд, це може бути пов'язано тільки з одним. Більшість із цих 80 наших могли бути піддані важким тортурам і сліди цих тортур зразу ж видимі. А це Гаага. Інших причин я не бачу", - написав Марчук.

Екс-представник України розповів й про інший "прийом".

"...представники ОРДЛО кожен раз включають до своїх списків на обмін "всіх на всіх" осіб, які вчинили особливо тяжкі злочини, які не мають ніякого відношення до війни на Донбасі, а вчинили ці злочини під час подій на Майдані (спецназ Беркуту), чи 2 травня в Одесі, чи вчинили теракти в Харкові і Запоріжжі. Це тільки дуже маленька особливість процесу обміну заручниками. А з цим процесом тісно пов'язана ще і проблема зі зниклими безвісти. А це сотні осіб. Але це складна схема. Колись окремо поясню. Все це в повній мірі відноситься і до принципу "всіх встановлених на всіх встановлених", - написав він.

Марчук ще раз наголосив, що Україна "за" принцип обміну "всіх на всіх", але якщо це буде чесно і при активній участі міжнародних гуманітарних інституцій.

Раніше новопризначений глава Адміністрації Президента Володимира Зеленського Андрій Богдан напередодні заявив, що остаточне рішення в переговорному процесі з Росією щодо Донбасу може бути винесено на референдум для ухвалення більшістю суспільства.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко підписав розпорядження про звільнення з посади представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.