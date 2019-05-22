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Марчук устроил ликбез об особенностях процесса обмена заложниками

Марчук устроил ликбез об особенностях процесса обмена заложниками

Киев  •  УНН

 • 10178 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Экс-представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Евгений Марчук устроил небольшой ликбез относительно особенностей процесса обмена заложниками, но на этот раз не для русских, а для "наших". Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Небольшой ликбез о том, что такое Нормандский формат и Минский процесс сделаю чуть позже. Теперь мой комментарий уже не может повредить переговорному процессу. Но вижу, что уже сейчас крайне необходимо несколько некоторым объяснить. Не россиянам, а нашим", - написал Марчук.

Он напомнил, что принцип обмена заложниками "всех на всех" Украина поддерживает.

"Но что получается: обменялись списками. Мы передали "туда" по соответствующей процедуре при участии ОБСЕ и Международного Красного Креста (МКК) подробный список на 107 человек, о которых мы точно знаем, что они живы и даже знаем, где они там находятся. Но нам через некоторое время с той стороны отвечают, что "они" установили только 27 человек. А о других наших 80 лицах они ничего не знают и они их не нашли. Один раз к таким ненайденным даже попали двое наших военных, которых официально посетил представитель ОБСЕ господин Т. Фриш. На мой взгляд, это может быть связано только с одним. Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам и следы этих пыток сразу же видны. А это Гаага. Других причин я не вижу", - написал Марчук.

Экс-представитель Украины рассказал и о другом "приеме".

"... представители ОРДЛО каждый раз включают в свои списки на обмен "всех на всех" лиц, совершивших особо тяжкие преступления, которые не имеют никакого отношения к войне на Донбассе, а совершили эти преступления во время событий на Майдане (спецназ Беркута) или 2 мая в Одессе, или совершили теракты в Харькове и Запорожье. Это только очень маленькая особенность процесса обмена заложниками. А с этим процессом тесно связана еще и проблема с пропавшими без вести. А это сотни человек. Но это сложная схема. Когда-то отдельно объясню. Все это в полной мере относится и к принципу "всех установленных на всех установленных", - написал он.

Марчук еще раз подчеркнул, что Украина "за" принцип обмена "всех на всех", но если это будет честно и при активном участии международных гуманитарных институтов.

Новоназначенный глава Администрации Президента Владимира Зеленского Андрей Богдан накануне заявил, что окончательное решение в переговорном процессе с Россией по Донбассу может быть вынесено на референдум для принятия большинством общества.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко подписал распоряжение об увольнении с должности представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Украинские Национальные Новости

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