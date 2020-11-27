Марченко про недофінансування Держбюджету: не діра, а дефіцит

“Діра - це коли у вас доходи не виконуються. А в нас план по доходах державного бюджету цього року буде перевиконаний. А щодо фінансування дефіциту, то сьогодні ми справляємося з цією ситуацією власними силами і ресурсом. Тобто ніколи за останні 12 місяців не виникало питання, яким чином міністерство фінансів закриває нестачу ліквідності по дефіциту коштів. В нас є план на випадок подій А, Б і В - як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми по максимуму профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті. Ще раз підкреслюю: станом на сьогодні мова може йти про незначні затримки на незначні суми. Ні про які суми у десятки мільярдів гривень, як ідуть інсинуації в пресі, мова не йде. Є окремі затримки, але вони також вирішуються”, - сказав Сергій Марченко.

Він зазначив, що у них є розуміння того, яким чином вони формуватимуть ліквідність для проведення видатків у грудні.

“По деяких видатках, можливо, є затримка. Але є питання, наскільки критичною є ця затримка і по яких видатках вона сталася. Я не сиджу у рожевих окулярах і не вішаю (локшину - Ред.), як то кажуть, не хочу вас обманювати. Не все в нас так просто. Є затримки, складності. Є щоденні наради в нас із казначейством, Прем'єр-міністр особисто проводить ці наради. І ми думаємо, як закрити цей місяць, як фінансувати наступний. Ситуація непроста, абсолютно непроста. Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 мільярди доларів США, які були закладені у нас в бюджеті. Тому ми виходимо з цієї ситуації, як можемо. Згідно із чинним законодавством. Ніяких порушень не робимо, в ручному режимі не працюємо. Ви кажете: діра-діра. Недофінансування є значним. Це правда”, - додав міністр.

Нагадаємо, у травні у Мінфіні розповідали, що "діру" в бюджеті на 2020 рік планують перекривати за допомогою залучення зовнішніх та внутрішніх джерел фінансування, зокрема, траншів МВФ.

Також нагадаємо, у Держбюджеті бракує 3 млрд доларів.