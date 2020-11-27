Марченко о недофинансирования Госбюджета: не дыра, а дефицит

"Дыра - это когда у вас доходы не выполняются. А у нас план по доходам государственного бюджета в этом году будет перевыполнен. Что касается финансирования дефицита, то сегодня мы справляемся с этой ситуацией собственными силами и ресурсом. То есть никогда за последние 12 месяцев не возникал вопрос, каким образом министерство финансов закрывает недостаток ликвидности по дефициту средств. У нас есть план на случай событий А, Б и В - как мы действуем, как завершить этот год, чтобы мы по максимуму профинансировали все расходы, предусмотренные в бюджете. Еще раз подчеркиваю: на сегодня речь может идти о незначительных задержках на незначительные суммы. Ни о каких суммах в десятки миллиардов гривен, как идут инсинуации в прессе, речь не идет. Есть отдельные задержки, но они также решаются", - сказал Сергей Марченко.

Он отметил, что у них есть понимание того, каким образом они будут формировать ликвидность для проведения расходов в декабре.

"По некоторым расходам, возможно, есть задержка. Но вопрос, насколько критической является эта задержка и по каким расходам она произошла. Я не сижу в розовых очках и не вешаю (лапшу - ред.), как говорится, не хочу вас обманывать. Но не все у нас так просто. Есть задержки, сложности. Есть ежедневные совещания у нас с казначейством, Премьер-министр лично проводит эти совещания. И мы думаем, как закрыть этот месяц, как финансировать следующий. Ситуация непростая, абсолютно непростая. Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более 3 миллиардов долларов США, которые были заложены у нас в бюджете. Поэтому мы выходим из этой ситуации, как можем. Согласно действующему законодательству. Никаких нарушений не делаем, в ручном режиме не работаем. Вы говорите: дыра-дыра. Недофинансирование является значительным. Это правда", - добавил министр.

Напомним, в мае в Минфине рассказывали, что "дыру" в бюджете на 2020 год планируют перекрывать за счет привлечения внешних и внутренних источников финансирования, в частности, траншей МВФ.

Также напомним, в Госбюджете не хватает 3 млрд долларов.