Мапа поширення COVID-19 у Києві: одразу у чотирьох районах за добу не фіксували нових випадків
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Станом на 7 квітня, найбільше нових випадків захворювання на COVID-19 зафіксовано в Дарницькому та Шевченківському районах Києва – по 3 нових випадки в кожному. У той же час, у Солом’янському, Деснянському, Дніпровському та Подільському районах не виявили жодного. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Так, за словами Кличка, лабораторно підтверджені випадки, станом на 7 квітня, додались у наступних районах:
▪️ Голосіївський +1 (усього 27);
▪️ Дарницький +3 (усього 40);
▪️ Деснянський +0 (усього 16);
▪️ Дніпровський +0 (усього 16);
▪️ Оболонський +2 (усього 22);
▪️ Печерський +2 (усього 48);
▪️ Подільський +0 (усього 21);
▪️ Святошинський +1 (усього 14);
▪️ Солом’янський +0 (усього 36);
▪️ Шевченківський +3 (усього 39).
Нагадаємо, що загалом у столиці вже 279 підтверджених випадків захворювання на COVID-19, а за даними МОЗ, станом на 9:30 - 253 офіційно зареєстрованих випадки.