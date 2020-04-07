Карта распространения COVID-19 в Киеве: сразу в четырех районах за сутки не фиксировали новых случаев

КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на 7 апреля, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Дарницком и Шевченковском районах Киева - по 3 новых случая в каждом. В то же время, в Соломенском, Деснянском, Днепровском и Подольском районах не обнаружили ни одного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.