Карта распространения COVID-19 в Киеве: сразу в четырех районах за сутки не фиксировали новых случаев
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. По состоянию на 7 апреля, больше всего новых случаев заболевания COVID-19 зафиксировано в Дарницком и Шевченковском районах Киева - по 3 новых случая в каждом. В то же время, в Соломенском, Деснянском, Днепровском и Подольском районах не обнаружили ни одного. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
Так, по словам Кличко, лабораторно подтвержденные случаи, по состоянию на 7 апреля, добавились в следующих районах:
▪️ Голосеевский +1 (всего 27);
▪️ Дарницкий 3 (всего 40);
▪️ Деснянский +0 (всего 16);
▪️ Днепровский +0 (всего 16);
▪️ Оболонский 2 (всего 22);
▪️ Печерский 2 (всего 48);
▪️ Подольский +0 (всего 21);
▪️ Святошинский +1 (всего 14);
▪️ Соломенский +0 (всего 36);
▪️ Шевченковский 3 (всего 39).
Напомним, что всего в столице уже 279 подтвержденных случаев заболевания на COVID-19, а по данным Минздрава, по состоянию на 9:30 - 253 официально зарегистрированных случаи.