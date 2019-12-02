"Манчестер Сіті" зацікавився двома футболістами збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Захисники збірної України 20-річний Віталій Миколенко та 23-річний Микола Матвієнко потрапили на олівець англійського "Манчестер Сіті", повідомляє УНН з посиланням на "Betting Insider".
Виданню повідомило джерело із "Манчестер Сіті", що інтерес клубу вийшов за скаутську межу – на рівень керівництва команди. Перехід українців буде залежати від їх бажання, а також зацікавленості в трансферах їх клубів – "Динамо" та "Шахтаря".
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Окрім того сказано, у Манчестері розуміють, що після успішного виступу у відбірковому турнірі Євро-2020 на обох звертають уваги і інші клуби. І якщо успіхи продовжаться на самому чемпіонаті Європи, ціна на футболістів буде рости. Тому вірогідність трансферів до фінальної частини Євро-2020 є високою.
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Зауважимо, Матвієнко цього сезону провів 18 матчів за "Шахтар" (1 гол). Миколенко зіграв 21 зустріч за "Динамо" 2 голи при 4 асистах.