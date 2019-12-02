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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 26581 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 105611 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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"Манчестер Сити" заинтересовался двумя футболистами сборной Украины

"Манчестер Сити" заинтересовался двумя футболистами сборной Украины

Киев  •  УНН

 • 13635 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Защитники сборной Украины 20-летний Виталий Миколенко и 23-летний Николай Матвиенко попали на карандаш английского "Манчестер Сити", сообщает УНН со ссылкой на "Betting Insider".

Изданию сообщил источник из "Манчестер Сити", что интерес клуба вышел за скаутской границу - на уровень руководства команды. Переход украинцев будет зависеть от их желания, а также заинтересованности в трансферах их клубов - "Динамо" и "Шахтера".

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Кроме того сказано, в Манчестере понимают, что после успешного выступления в отборочном турнире Евро-2020 на обоих обращают внимание и другие клубы. И если успехи продолжатся на самом чемпионате Европы, цена на футболистов будет расти. Поэтому вероятность трансферов в финальную часть Евро-2020 является высокой.

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Отметим, Матвиенко в этом сезоне провел 18 матчей за "Шахтер" (1 гол). Миколенко сыграл 21 встречу за "Динамо" 2 гола при 4 ассистах.

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