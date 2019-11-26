"Шахтар" здобув нічию у виїзній грі проти "Манчестер Сіті"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Словенський рефері Славко Вінчіч обслужив поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів за участі господарів поля "Манчестер Сіті" та донецького "Шахтаря", передає кореспондент УНН.
Перший стовідсотковий момент у матчі був створений біля воріт “міщан”. Голкіпер Едерсон вибіг далеко з воріт на перехоплення м’яча, але промахнувся при спробі вибити його. У наслідку бразилець “Шахтаря” Тете підхопив його на правій бровці атаки і побіг до воріт. Після удару низом від Тете м’яч потрапив у польового футболіста англійців, який і врятував свій колектив від пропущеного м’яча.
До перерви Пятов двічі вступав у гру після спроб Родрі та Гюндогана. Проте німець одного разу в матчі досяг мети, відкривши рахунок на 56 хвилині з передачі Габріеля Жезуса. У відповідь “Шахтар” відзначився через 13 хвилин. Комбінаційний перехід із захисту в атаку закінчив Манор Соломон з прострілу низом від Додо — 1:1.
Примітно, що “гірники в разі перемоги гарантували б собі достроковий вихід у плей-офф, а “міщани” у разі виграшу могли стати переможцем даної групи. Проте обидві можливості не були виконаними.
Зауважимо, що “МС” із 11 очками на вершині квартету, а “гірники” йдуть другими — 6 пунктів.