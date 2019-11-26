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"Шахтар" здобув нічию у виїзній грі проти "Манчестер Сіті"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Словенський рефері Славко Вінчіч обслужив поєдинок п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів за участі господарів поля "Манчестер Сіті" та донецького "Шахтаря", передає кореспондент УНН.

Перший стовідсотковий момент у матчі був створений біля воріт “міщан”. Голкіпер Едерсон вибіг далеко з воріт на перехоплення м’яча, але промахнувся при спробі вибити його. У наслідку бразилець “Шахтаря” Тете підхопив його на правій бровці атаки і побіг до воріт. Після удару низом від Тете м’яч потрапив у польового футболіста англійців, який і врятував свій колектив від пропущеного м’яча.

До перерви Пятов двічі вступав у гру після спроб Родрі та Гюндогана. Проте німець одного разу в матчі досяг мети, відкривши рахунок на 56 хвилині з передачі Габріеля Жезуса. У відповідь “Шахтар” відзначився через 13 хвилин. Комбінаційний перехід із захисту в атаку закінчив Манор Соломон з прострілу низом від Додо — 1:1.

Примітно, що “гірники в разі перемоги гарантували б собі достроковий вихід у плей-офф, а “міщани” у разі виграшу могли стати переможцем даної групи. Проте обидві можливості не були виконаними.

Зауважимо, що “МС” із 11 очками на вершині квартету, а “гірники” йдуть другими — 6 пунктів.

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