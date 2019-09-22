Зінченко потрапив до сотні кращих футболістів сезону АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Авторитетний сайт fourfourtwo оголосив список із сотні кращих гравців Англійської Прем'єр-ліги в нинішньому сезоні, повідомляє УНН з посиланням на сайт видання.
Український захисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко зайняв в списку 85-е місце між Феліпе Андерсоном ("Вест Хем") і Джоні Евансом ("Лестер").
"Бенджаміну Менді, можливо, доведеться задовольнятися місцем на лавці запасних, враховуючи форму Зінченко, який прийшов йому на зміну. Судячи з усього, майбутнє Зінченка в команді Гвардіоли поки що повністю захищене. У минулому сезоні 22-річний футболіст віддав п'ять гольових передач у всіх змаганнях і у нього має бути дуже світле майбутнє на "Етіхад", якщо він зможе продовжувати розвивати свої захисні здібності", - так видання описало Зінченка.
Відзначимо, що в 20-ці кращих опинилися одразу шестеро партнерів Зінченка по команді. Перший рядок належить захиснику Вірджилу Ван Дейку із "Ліверпуля", другий у Рахіма Стерлінга з "МС", третє у Кевіна Де Брюйне.