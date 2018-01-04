Манафорт подав позов проти мін'юсту США та спецпрокурора Мюллера
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Екс-керівник передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав до федерального суду округу Колумбія позов проти спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року, на міністерство юстиції США та на заступника глави відомства Рода Розенстайна. Про це йдеться в документах суду, передає УНН з посиланням на Reuters.
Адвокати Манафорта стверджують, що розслідування Мюллера не може продовжуватися у зв’язку з порушенням нормативно-правових актів мін’юсту.
У позові йдеться про те, що розгляд щодо Манафорта не стосується первісної сфери повноважень спецпрокурора з розслідування “будь-яких зв’язків або співробітництва між російським урядом та особами, пов’язаними з кампанією президента Дональда Трампа, і зосередилося на тому, що не має відношення до самого розслідування: ділових зв’язків десятирічної давності, зокрема консультаційної діяльності Манафорта у рамках політичної кампанії в Україні”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після втечі Януковича Манафорт 19 разів відвідав Україну - ЗМІ
Цивільний позов Манафорта, поданий до окружного суду округу Колумбія, він звинувачує Розенстайна в тому, що він перевищив свої юридичні повноваження і “надав г-ну Мюллеру карт-бланш у розслідувані”.
“Розслідування було зосереджено на офшорних бізнес-операціях пана Манафорта, які датуються ще 2005 року — близько десяти років до початку президентської кампанії в Трамп”, — заявив судовий процес.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Манафорту заборонили спілкуватися з пресою
Захист Манафорта додав, що він добровільно оприлюднив всю інформацію про свою роботу в Україні в Міністерстві юстиції у липні 2014 року в рамках закритого розслідування щодо викрадених активів.
Нагадаємо, розслідування стосовно Пола Манафорта акцентується на серії підозрілих банківських переказів, в яких офшорні компанії, пов'язані з ним, перемістили понад 3 мільйони доларів по всьому світу в період з 2012 по 2013 рік, зокрема і відмиванні коштів для колишнього президента України Віктора Януковича.
Так, 16 грудня 2017 року, суд у США прийняв рішення звільнити з-під домашнього арешту екс-голову передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на період судового розслідування,