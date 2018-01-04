Манафорт подав позов проти мін'юсту США та спецпрокурора Мюллера

КИЇВ. 4 січня. УНН. Екс-керівник передвиборної кампанії президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подав до федерального суду округу Колумбія позов проти спецпрокурора Роберта Мюллера, який веде розслідування російського втручання в президентські вибори 2016 року, на міністерство юстиції США та на заступника глави відомства Рода Розенстайна. Про це йдеться в документах суду, передає УНН з посиланням на Reuters.