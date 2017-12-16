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Манафорта звільнили з-під домашнього арешту

Манафорта звільнили з-під домашнього арешту

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Суд у США прийняв рішення звільнити з-під домашнього арешту екс-голову передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на період судового розслідування, передає УНН з посиланням на Reuters.

“У своїй постанові суддя Емі Берман Джексон заявила, що для звільнення з-під домашнього арешту Манафорт повинен підписати документи, які дозволять конфіскувати 4 об’єкта його нерухомості, в тому числі, два в Нью-Йорку, один в Олександрії (Вірджинія) і його будинок у Флориді”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначено, що при цьому Манафорт буде мати обмеження пересування: введення комендантської години і носіння електронного браслета.

Як повідомляв УНН, Манафорту заборонили спілкуватися з пресою.

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