Манафорта освободили из-под домашнего ареста

“В своем постановлении судья Эми Берман Джексон заявила, что для освобождения из-под домашнего ареста Манафорт должен подписать документы, которые позволят конфисковать 4 объекта его недвижимости, в том числе, два в Нью-Йорке, один в Александрии (Вирджиния) и его дом во Флориде”, — говорится в сообщении.

Также отмечено, что при этом Манафорт будет иметь ограничения передвижения: введение комендантского часа и ношение электронного браслета.

Как сообщал УНН, Манафорту запретили общаться с прессой.