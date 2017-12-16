Манафорта освободили из-под домашнего ареста
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Суд в США принял решение освободить из-под домашнего ареста экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на период судебного расследования, передает УНН со ссылкой на Reuters.
“В своем постановлении судья Эми Берман Джексон заявила, что для освобождения из-под домашнего ареста Манафорт должен подписать документы, которые позволят конфисковать 4 объекта его недвижимости, в том числе, два в Нью-Йорке, один в Александрии (Вирджиния) и его дом во Флориде”, — говорится в сообщении.
Также отмечено, что при этом Манафорт будет иметь ограничения передвижения: введение комендантского часа и ношение электронного браслета.
Как сообщал УНН, Манафорту запретили общаться с прессой.