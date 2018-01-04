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Манафорт подал иск против минюста США и спецпрокурора Мюллера

Киев • УНН

 • 7212 просмотра

КИЕВ. 4 января. УНН. Экс-руководитель предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пол Манафорт подал в федеральный суд округа Колумбия иск против спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование российского вмешательства в президентские выборы 2016 года, на министерство юстиции США и на заместителя главы ведомства Рода Розенстайна. Об этом говорится в документах суда, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Манафорт подал иск против минюста США и спецпрокурора Мюллера

Адвокаты Манафорта утверждают, что расследование Мюллера не может продолжаться в связи с нарушением нормативно-правовых актов Минюста.

В иске говорится, что разбирательство по Манафорту не касается первоначальной сферы полномочий спецпрокурора по расследованию "любых связей или сотрудничества между российским правительством и лицами, связанными с кампанией президента Дональда Трампа, и сосредоточилось на том, что не имеет отношение к самому расследования: деловых связей десятилетней давности, в частности консультационной деятельности Манафорта в рамках политической кампании в Украине".

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Гражданский иск Манафорта, подан в окружной суд округа Колумбия, он обвиняет Розенстайна в том, что он превысил свои юридические полномочия и "предоставил г-ну Мюллеру карт-бланш в расследовании".

"Расследование было сосредоточено на оффшорных бизнес-операциях господина Манафорта, которые датируются еще в 2005 году - около десяти лет до начала президентской кампании Трампа", - заявил судебный процесс.

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Защита Манафорта добавила, что он добровольно обнародовал всю информацию о своей работе в Украине в Министерстве юстиции в июле 2014 года в рамках закрытого расследования о похищенных активах.

Напомним, расследование в отношении Пола Манафорта акцентируется на серии подозрительных банковских переводов, в которых оффшорные компании, связанные с ним, переместили более 3 миллионов долларов по всему миру в период с 2012 по 2013 год, в том числе и отмывании средств для бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Так, 16 декабря 2017 года, суд в США принял решение освободить из-под домашнего ареста экс-главу предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта на период судебного расследования.

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