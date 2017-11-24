Після втечі Януковича Манафорт 19 разів відвідав Україну - ЗМІ

Повідомляється, що Манафорт, якому минулого місяця були пред’явлені звинувачення по 12 пунктам, не менше 19 разів за два роки їздив до Києва, де він працював з прокремлівської фракцією Опозиційний блок. Зазначається, що дані (про поїздки - ред), отримані від української влади і розвіддані, надані колишніми і діючими офіційними особами.

Крім того зазначається, що головне питання для розслідувань спецпрокурора Роберта Мюллера і різних комітетів Конгресу — чи сприяв Манафорт російському втручанню в вибори з метою забезпечити перевагу Трампу над кандидатом від демократів Х.Клінтон.

Близьке до справи джерело розповіло McClatchy, що учасники розслідувань вивчають отриману інформацію, щоб глибше розібратися в питанні російського втручання у вибори.

Нагадаємо, екс-глава штабу Дональда Трампа Пол Манафорт відвідав Москву 18 разів за останні роки.