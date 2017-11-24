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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

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После побега Януковича Манафорт 19 раз посетил Украину - СМИ

После побега Януковича Манафорт 19 раз посетил Украину - СМИ

Киев  •  УНН

 • 13581 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. После побега экс-президента Украины Виктора Януковича экс-глава штаба американского президента Дональда Трампа Пол Манафорт 19 раз приезжал в Украину. Об этом говорится в докладе McClatchy DC Bureau, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

Сообщается, что Манафорт, которому в прошлом месяце были предъявлены обвинения по 12 пунктам, не менее 19 раз за два года ездил в Киев, где он работал с прокремлевской фракцией Оппозиционный блок. Отмечается, что данные (о поездках - ред), полученные от украинской власти и разведданные, предоставленные бывшими и действующими официальными лицами.

Кроме того отмечается, что главный вопрос для расследований спецпрокурора Роберта Мюллера и различных комитетов Конгресса - способствовал Манафорт российском вмешательству в выборы с целью обеспечить преимущество Трампу над кандидатом от демократов Х.Клинтон.

Близкое к делу источник рассказал McClatchy, что участники расследований изучают полученную информацию, чтобы глубже разобраться в вопросе российского вмешательства в выборы.

Напомним, экс-глава штаба Дональда Трампа Пол Манафорт посетил Москву 18 раз за последние годы.

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