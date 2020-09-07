Малюська розповів, коли буде зареєстровано "антисуркісівський" законопроект

“Ми запустили процедуру його внесення як урядового, але це займе до тижня часу. Тому все ще сподіваємося на депутатів, що вони будуть швидшими”, — зазначив Малюска.

І трохи згодом, під час листування з журналістом УНН, він уточнив:

“Здається хтось з депутатів подав на реєстрацію законопроект. Тож, чекаю на появу інформації на сайті”, — повідомив міністр.

Малюська також підтвердив інформацію про те, що Мін’юст готує скаргу на суддю Печерського райсуду Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя.

“Готуємо скаргу до ВРП, відправимо орієнтовно завтра або у середу”, — зазначив Малюська.

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Нагадаємо, Мін’юст підготував законопроект, який дасть можливість не здійснювати примусове виконання рішення стягнення з Приватбанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.

Як писав УНН, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.

В НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити та розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.

Суркіси, своєю чергою, намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою “пов’язаність” в Лондонському суді, де визнають наявність спільних медіаактивів з колишнім власником банку.

Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню. 15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.

Тому, офшорні компанії сім’ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав банк повернути сім’ї Суркісів 259 млн дол.

2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. і ще майже 100 млн дол. відсотків — загалом майже 10 млрд гривень за нинішнім курсом.

Рішення ухвалював суддя Сергій Вовк — без розгляду спору по суті, а як “забезпечення”. На нього Україна вже готує оскарження.