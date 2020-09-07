Малюська розповів, коли буде зареєстровано "антисуркісівський" законопроект
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Законопроект, який забороняє за рішенням суду стягувати кошти з державного “Приватбанку” на користь офшорних компаній родини Суркісів буде зареєстровано протягом тижня. У разі, якщо його автором виступить КМУ. Якщо ж депутати — то документ може заявитися на сайті ВРУ ще раніше. Про це в ексклюзивному коментарі УНН розповів міністр юстиції України Денис Малюська.
“Ми запустили процедуру його внесення як урядового, але це займе до тижня часу. Тому все ще сподіваємося на депутатів, що вони будуть швидшими”, — зазначив Малюска.
І трохи згодом, під час листування з журналістом УНН, він уточнив:
“Здається хтось з депутатів подав на реєстрацію законопроект. Тож, чекаю на появу інформації на сайті”, — повідомив міністр.
Малюська також підтвердив інформацію про те, що Мін’юст готує скаргу на суддю Печерського райсуду Сергія Вовка до Вищої ради правосуддя.
“Готуємо скаргу до ВРП, відправимо орієнтовно завтра або у середу”, — зазначив Малюська.
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Нагадаємо, Мін’юст підготував законопроект, який дасть можливість не здійснювати примусове виконання рішення стягнення з Приватбанку 350 млн доларів на користь компаній Суркісів.
Як писав УНН, члени сім’ї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у зв’язку з націоналізацією ПриватБанку. У ньому (в кіпрському філії) Суркіси тримали депозити під рекордно високі і неіснуючі в інших банках відсотки.
В НБУ впевнені, що олігархи отримували кредити та розміщували їх на депозити не на ринкових умовах, завдяки ймовірним особливим домовленостям з колишніми власниками ПриватБанку. Так само вважають і американські аудитори Kroll.
Суркіси, своєю чергою, намагаються довести, що “не пов’язані з колишніми власниками банку”, і скасувати процедуру bail-in. При цьому, вони фактично підтверджують свою “пов’язаність” в Лондонському суді, де визнають наявність спільних медіаактивів з колишнім власником банку.
Під час bail-in депозити Суркісів на суму 250 млн доларів обміняли на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню. 15 червня Верховний Суд не задовольнив позов Суркісів про стягнення цих коштів з України.
Тому, офшорні компанії сім’ї Суркісів (на які були оформлені депозити) подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду з 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобов’язав банк повернути сім’ї Суркісів 259 млн дол.
2 вересня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, що ПриватБанк повинен повернути братам Суркісам 250 млн дол. і ще майже 100 млн дол. відсотків — загалом майже 10 млрд гривень за нинішнім курсом.
Рішення ухвалював суддя Сергій Вовк — без розгляду спору по суті, а як “забезпечення”. На нього Україна вже готує оскарження.