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Малюська рассказал, когда будет зарегистрировано "антисуркисовский" законопроект

Киев • УНН

 • 13837 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Законопроект, запрещающий по решению суда взыскивать средства из государственного “Приватбанка” в пользу оффшорных компаний семьи Суркисов будет зарегистрировано в течение недели. В случае, если его автором выступит КМУ. Если же депутаты — это документ может заявиться на сайте ВРУ еще раньше. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська.

Малюська рассказал, когда будет зарегистрировано "антисуркисовский" законопроект

“Мы запустили процедуру его внесение в качестве правительственного, но это займет до недели времени. Поэтому все еще надеемся на депутатов, они будут быстрее”, — отметил Малюська.

И чуть позже, во время переписки с журналистом УНН, он уточнил:

“Кажется кто-то из депутатов подал на регистрацию законопроект. Поэтому, жду появление информации на сайте”, — сообщил министр.

Малюська также подтвердил информацию о том, что Минюст готовит жалобу на судью Печерского райсуда Сергея Вовка в Высший совет правосудия.

“Готовим жалобу в ВРП, отправим ориентировочно завтра или в среду”, — отметил малюська.

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Напомним, Минюст подготовил законопроект, который даст возможность не осуществлять принудительное исполнение решения взыскании с Приватбанка 350 млн долларов в пользу компаний Суркисов.

Как писал УНН, члены семьи Суркисов длительное время судятся с Национальным банком в связи с национализацией ПриватБанка. В нем (в кипрском филиале) Суркисы держали депозиты под рекордно высокие и несуществующие в других банках проценты.

В НБУ уверены, что олигархи получали кредиты и размещали их на депозиты не на рыночных условиях, благодаря вероятным особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка. Так же считают и американские аудиторы Kroll.

Суркисы, в свою очередь, пытаются доказать, что “не связаны с бывшими владельцами банка”, и отменить процедуру bail-in. При этом, они фактически подтверждают свою “связанность” в Лондонском суде, где признают наличие общих медиаактивов с бывшим владельцем банка.

Во время bail-in депозиты Суркисов на сумму 250 млн долларов обменяли на акции банка, Нацбанк выкупил за одну гривну. 15 июня Верховный Суд не удовлетворил иск Суркисов о взыскании этих средств из Украины.

Поэтому, оффшорные компании семьи Суркисов (на которые были оформлены депозиты) подали очередной иск к ПриватБанка о порядке исполнения решения суда с 2017 года — тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов 259 млн долл.

2 сентября Печерский районный суд Киева принял решение, что ПриватБанк должен вернуть братьям Суркисам 250 млн долл. и еще почти 100 млн долл. процентов — в общем почти 10 млрд гривен по нынешнему курсу.

Решение принимал судья Сергей Вовк — без рассмотрения спора по существу, а как “обеспечение”. На него Украина уже готовит обжалование.

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