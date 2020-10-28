Малюська про рішення КСУ: влада напрацює законопроект, що врегулює вплив НАЗК на суддів

“Не можу не прокоментувати , опубліковане кілька годин тому”, — почав міністр.

Він зазначив, що ретельний аналіз 22 сторінок рішення КСУ зайняв би “сотні сторінок”, але він спробує донести інформацію “максимально простими словами”.

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Так, він нагадав, що рішенням КСУ було вказано, що “вплив НАЗК (як органу виконавчої влади) на суди (як органи судової влади) є неконституційним”.

"Тому суд скасував усі ключові антикорупційні повноваження НАЗК (причому щодо усіх чиновників, не лише суддів). Також КСУ вказав, що кримінальна відповідальність за декларування недостовірних відомостей є надмірною. І таку відповідальність теж скасував", - написав міністр.

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Малюська відзначив позитивні моменти:

“КСУ НЕ скасовував саме електронне декларування або ж кримінальну відповідальність за незаконне збагачення. Так само залишився діяти і електронний реєстр декларацій, хоча доступ до його даних буде обмежено (сподіваюсь ненадовго).

Що буде далі (якщо відкинути емоції)? Ми (ВРУ, ОПУ, КМУ та експертна спільнота) досить швидко напрацюємо законопроект, яким обмежимо (або взагалі виключимо) вплив НАЗК на суддів”, — написав він.

“Скоріш за все, судді отримають свій окремий механізм контролю за статками та витратами, який не буде поступатися НАЗК. Тобто антикорупційний контроль за суддями буде збережено”, — пояснив він. Він також зазначив, що буде відновлено дію нормального антикорупційного законодавства.

“Декларування недостовірної інформації (або ж недекларування) доведеться карати більш м’яко, через адміністративну відповідальність. Але і за Кримінальним кодексом санкції були не надто драконівськими, тому разючої зміни не відбудеться. Якщо коротко, новини погані, але могло бути гірше і світло у кінці тунелю точно є”, — резюмував міністр.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

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