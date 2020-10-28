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Малюська о решении КСУ: власти разработают законопроект, что урегулирует влияние НАПК на судей

Малюська о решении КСУ: власти разработают законопроект, что урегулирует влияние НАПК на судей

Киев  •  УНН

 • 13531 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр юстиции Денис Малюська прокомментировал решение Конституционного Суда Украины относительно антикоррупционного законодательства, отметив, что Верховная Рада, Кабмин, Офис Президента вместе с экспертным сообществом "быстро выработают" законопроект, которым урегулируют влияние НАПК на судей. Об этом министр написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

“Не могу не прокомментировать, опубликованное несколько часов назад”, — начал министр.

Он отметил, что тщательный анализ 22 страниц решения КСУ занял бы “сотни страниц”, но он попытается донести информацию “максимально простыми словами”.

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Так, он напомнил, что решением КСУ было указано, что “влияние НАПК (как органа исполнительной власти) на суды (как органы судебной власти) является неконституционным”.

“Поэтому суд отменил все ключевые антикоррупционные полномочия НАПК (причем по всем чиновников, не только судей). Также КСУ указал, что уголовная ответственность за декларирование недостоверных сведений является чрезмерной. И такую ответственность тоже отменил”, — написал министр.

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Малюська отметил положительные моменты:

“КСУ НЕ отменял именно электронное декларирование или уголовной ответственности за незаконное обогащение. Так же остался действовать и электронный реестр деклараций, хотя доступ к его данным будет ограничен (надеюсь ненадолго).

Что будет дальше (если отбросить эмоции)? Мы (ВРУ, ОПУ, КМУ и экспертное сообщество) достаточно быстро выработаем законопроект, ограничим (или вообще исключим) влияние НАПК на судей”, — написал он.

“Скорее всего, судьи получат свой отдельный механизм контроля за состоянием и расходами, который не будет уступать НАПК. То есть антикоррупционный контроль за судьями будет сохранен”, — пояснил он. Он также отметил, что будет возобновлено действие нормального антикоррупционного законодательства.

“Декларирование недостоверной информации (или недекларирование) придется наказывать более мягко, через административную ответственность. Но и по Уголовному кодексу санкции были не слишком драконовскими, поэтому поразительной изменения не произойдет. Если коротко, новости плохие, но могло быть хуже и свет в конце тоннеля точно есть”, — резюмировал министр.

Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

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