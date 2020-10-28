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Троє суддів КСУ незаконно брали участь в засіданні щодо закриття реєстру декларацій - Новіков

Троє суддів КСУ незаконно брали участь в засіданні щодо закриття реєстру декларацій - Новіков

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Троє суддів, які брали участь в ухваленні рішення про неконституційність відповідальності за брехню в декларації, діяли незаконно, тому рішення КСУ є необ’єктивним. Про це заявив на брифінгу голова НАЗК Олександр Новіков, передає кореспондент УНН.

“Процедурне порушення полягало в тому, що трьом суддям КСУ було відомо про те, що вони не можуть діяти об’єктивно. В чому полягає ця необ’єктивність? Подання надійшло до суду на наступний день, 5 серпня 2020 року, після того, як судді отримали виклики до НАЗК про вручення адміністративних протоколів за неподання повідомлень про суттєві зміни у майновому стані. А саме судді Сліденко і суддя Мойсик”, - сказав Новіков.

Він додав, що ці двоє суддів, знаючи що вони діють в конфлікті інтересів, всеодно прийняли участь у розгляді справи.

“Незалежно від того яким є рішення, Конституція і закон про КСУ, стаття 60, забороняє їм брати участь в цій справі”, - додав Новіков.

Окрім того, він зазначив, що НАЗК встановило ознаки злочину ще у діях судді Завгородньої та передало матеріал в НАБУ, яке зареєструвало кримінальне провадження.

“Незважаючи на це, суддя фактично приймала участь у розгляді конституційного подання про скасування статті 366-1 - недекларування достовірної інформації. Тому, рішення КСУ, з огляду на участь в ньому трьох суддів, які не могли діяти об’єктивно, не може вважатися об’єктивним”, - підсумував Новіков.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

Після чого НАЗК, на виконання рішення КСУ, о 19:00 закрило доступ до реєстру електронних декларацій.

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