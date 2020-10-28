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НАЗК закрило доступ до Реєстру декларацій

НАЗК закрило доступ до Реєстру декларацій

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) сьогодні, 28 жовтня, о 19:00 закриває доступ до Єдиного державного реєстру декларацій на виконання рішення Конституційного Суду України № 13-р/2020 від 27 жовтня 2020 року, передає УНН із посиланням на повідомлення НАЗК.

Як повідомили у пресслужбі НАЗК, це означає, що державні органи та громадськість більше не мають відкритого цілодобового доступу до електронних декларацій посадовців, а НАЗК припиняє їхню перевірку, зберігання та оприлюднення.

“Це нищівна поразка антикорупційної реформи в Україні. Сподіваємося, що законодавці не ігноруватимуть цю ситуацію, а в України ще буде шанс на державний апарат без корупції”, — зазначив Голова НАЗК.

Додамо, що доступ до сайту електронних декларацій, станом на 19:06, заблоковано. 

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню в декларації.

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