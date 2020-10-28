НАПК закрыло доступ к Реестру деклараций
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) сегодня, 28 октября, в 19:00 закрывает доступ в Единый государственный реестр деклараций во исполнение решения Конституционного Суда Украины № 13-р/2020 от 27 октября 2020 года, передает УНН со ссылкой на сообщение НАПК.
Как сообщили в пресс-службе НАПК, это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование.
"Это сокрушительное поражение антикоррупционной реформы в Украине. Надеемся, что законодатели не будут игнорировать эту ситуацию, а в Украины еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил Председатель НАПК.
Добавим, что доступ к сайту электронных деклараций, по состоянию на 19:06, заблокирован.
Напомним, Конституционный суд Украины признал такой, что не соответствует Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.