Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании по закрытию реестра деклараций - Новиков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Трое судей, участвовавших в принятии решения о неконституционности ответственности за ложь в декларации, действовали незаконно, поэтому решение КСУ является необъективным. Об этом заявил на брифинге глава НАПК Александр Новиков, передает корреспондент УНН.
"Процедурное нарушение состояло в том, что трем судьям КСУ было известно о том, что они не могут действовать объективно. В чем заключается эта необъективность? Представление поступило в суд на следующий день, 5 августа 2020 года, после того, как судьи получили вызовы в НАПК о вручении административных протоколов за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. А именно судьи Слиденко и судья Мойсики", - сказал Новиков.
Он добавил, что эти двое судей, зная, что они действуют в конфликте интересов, равно приняли участие в рассмотрении дела.
"Независимо от того, каким является решение, Конституция и закон о КСУ, статья 60 запрещает им участвовать в этом деле", - добавил Новиков.
Кроме того, он отметил, что НАПК установило признаки преступления еще в действиях судьи Завгородней и передало материал в НАБУ, которое зарегистрировало уголовное производство.
"Несмотря на это, судья фактически принимала участие в рассмотрении конституционного представления об отмене статьи 366-1 - недекларирование достоверной информации. Поэтому, решение КСУ, учитывая участие в нем трех судей, которые не могли действовать объективно, не может считаться объективным", - подытожил Новиков.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
После чего НАПК, во исполнение решения КСУ, в 19:00 закрыло доступ к реестру электронных деклараций.