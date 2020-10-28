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Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании по закрытию реестра деклараций - Новиков

Трое судей КСУ незаконно участвовали в заседании по закрытию реестра деклараций - Новиков

Киев  •  УНН

 • 16397 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Трое судей, участвовавших в принятии решения о неконституционности ответственности за ложь в декларации, действовали незаконно, поэтому решение КСУ является необъективным. Об этом заявил на брифинге глава НАПК Александр Новиков, передает корреспондент УНН.

"Процедурное нарушение состояло в том, что трем судьям КСУ было известно о том, что они не могут действовать объективно. В чем заключается эта необъективность? Представление поступило в суд на следующий день, 5 августа 2020 года, после того, как судьи получили вызовы в НАПК о вручении административных протоколов за непредставление сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии. А именно судьи Слиденко и судья Мойсики", - сказал Новиков.

Он добавил, что эти двое судей, зная, что они действуют в конфликте интересов, равно приняли участие в рассмотрении дела.

"Независимо от того, каким является решение, Конституция и закон о КСУ, статья 60 запрещает им участвовать в этом деле", - добавил Новиков.

Кроме того, он отметил, что НАПК установило признаки преступления еще в действиях судьи Завгородней и передало материал в НАБУ, которое зарегистрировало уголовное производство.

"Несмотря на это, судья фактически принимала участие в рассмотрении конституционного представления об отмене статьи 366-1 - недекларирование достоверной информации. Поэтому, решение КСУ, учитывая участие в нем трех судей, которые не могли действовать объективно, не может считаться объективным", - подытожил Новиков.

Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.

После чего НАПК, во исполнение решения КСУ, в 19:00 закрыло доступ к реестру электронных деклараций.

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